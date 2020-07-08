Правительственная комиссия одобрила трассировку платной дороги Москва-Казань

8 Июль 2020 2020-07-08T17:15:00+03:00

Она была изменена в начале 2020 года

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Правительственная комиссия одобрила трассировку платной дороги М-12 Москва-Казань, а также организационную схему управления проекта. Сделано это было накануне в рамках ее заседания, сообщает ТАСС.

Напомним, в начале 2020 года трассировка автодороги Москва-Казань была изменена. В связи с этим говорили и о росте стоимости проекта, который ранее оценивался в 540-550 миллиардов рублей.

На общую протяженность дороги, которая относится к международному транспортному маршруту «Европа- Западный Китай», изменения не повлияют. Она останется равна 729 километрам.

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Фотографии из салона вертолета он опубликовал на своей странице в социальной сети (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU