Правительственная комиссия одобрила трассировку платной дороги Москва-Казань
Правительственная комиссия одобрила трассировку платной дороги М-12 Москва-Казань, а также организационную схему управления проекта. Сделано это было накануне в рамках ее заседания, сообщает ТАСС.
Напомним, в начале 2020 года трассировка автодороги Москва-Казань была изменена. В связи с этим говорили и о росте стоимости проекта, который ранее оценивался в 540-550 миллиардов рублей.
На общую протяженность дороги, которая относится к международному транспортному маршруту «Европа- Западный Китай», изменения не повлияют. Она останется равна 729 километрам.
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Фотографии из салона вертолета он опубликовал на своей странице в социальной сети (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU