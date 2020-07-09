2020-07-09T14:10:16+03:00
Политика

В Казань с рабочим визитом прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин

Это первая его поездка в регионы после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса
Алина ГАБДУЛИНА
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Помимо Казани Михаил Мишустин посетит Иннополис и ОЭЗ "Алабуга".Помимо Казани Михаил Мишустин посетит Иннополис и ОЭЗ "Алабуга".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 9 июля, в Казань прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. Это первая его рабочая поездка в регионы после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

Пресс-служба Правительства Росси ранее сообщала, что Мишустин посетит строящийся корпус инфекционной больницы в Казани.

После он должен направиться в Иннополис, где примет участие в дискуссии по теме развития государственно-частного партнёрства для отрасли информационных технологий, господдержки IT-отрасли и продвижения российских программных разработок на зарубежных рынках. Там же он должен встретиться с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и Госсоветником республики Минтимером Шаймиевым.

А 10 июля Мишустин должен приехать в ОЭЗ "Алабуга". Там пройдет совещание по строительству дороги "Москва-Казань".

ИСТОЧНИК KP.RU

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