В Казань с рабочим визитом прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин
В четверг, 9 июля, в Казань прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. Это первая его рабочая поездка в регионы после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.
Пресс-служба Правительства Росси ранее сообщала, что Мишустин посетит строящийся корпус инфекционной больницы в Казани.
После он должен направиться в Иннополис, где примет участие в дискуссии по теме развития государственно-частного партнёрства для отрасли информационных технологий, господдержки IT-отрасли и продвижения российских программных разработок на зарубежных рынках. Там же он должен встретиться с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и Госсоветником республики Минтимером Шаймиевым.
А 10 июля Мишустин должен приехать в ОЭЗ "Алабуга". Там пройдет совещание по строительству дороги "Москва-Казань".
ИСТОЧНИК KP.RU