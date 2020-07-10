В Татарстане премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет совещание по стройке автодороги Европа – Западный Китай
Рабочий визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Татарстан продолжается. 10 июля в его планах на площадке особой экономической зоны «Алабуга» провести совещание по строительству автодороги Европа – Западный Китай. Часть которой будет проложена и по территории Татарстана.
До этого Мишустин в сопровождении президента республики Рустама Минниханова посетил завод по производству углеродного волокна. Там главе российского правительства показали хоккейную клюшку и лыжные палки, которые делаются из выпускаемого в Татарстане сырья.
Стоит отметить, что именно Михаил Мишустин в 2005 году принимал участие в церемонии открытия особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга». Тогда он занимал должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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ИСТОЧНИК KP.RU