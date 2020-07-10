В Татарстане премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет совещание по стройке автодороги Европа – Западный Китай

10 Июль 2020 2020-07-10T13:47:49+03:00

Тем временем Мишустин в сопровождении президента республики Рустама Минниханова посетил завод по производству углеродного волокна. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Часть ее пройдет и по территории принимающей заседание республики

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Рабочий визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Татарстан продолжается. 10 июля в его планах на площадке особой экономической зоны «Алабуга» провести совещание по строительству автодороги Европа – Западный Китай. Часть которой будет проложена и по территории Татарстана.

До этого Мишустин в сопровождении президента республики Рустама Минниханова посетил завод по производству углеродного волокна. Там главе российского правительства показали хоккейную клюшку и лыжные палки, которые делаются из выпускаемого в Татарстане сырья.

Стоит отметить, что именно Михаил Мишустин в 2005 году принимал участие в церемонии открытия особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга». Тогда он занимал должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

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ИСТОЧНИК KP.RU