Рустам Минниханов о стройке нового корпуса инфекционной больницы в Казани: "Планируем завершить меньше чем за 100 дней"

В четверг, 9 июля, президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в социальной сети видео строительства нового корпуса республиканской инфекционной больницы в Казани.

- Планируем завершить менее чем за 100 дней, - отметил глава государства.

rusminnikhanov Строительство нового корпуса республиканской инфекционной больницы в Казани

Судя по видео, которое представляет собой ускоренный процесс возведения объекта, с начала строительства прошел 71 день. Ранее сообщалось, что работы должны быть завершены к 1 августа текущего года.

Отметим, что именно 9 июля в Татарстан с рабочим визитом прибыл премьер-министр России Михаил Мишустин. Он вместе с Рустамом Миннихановым уже посетил строящееся в Казани медучерждение.

- Пандемия, в том числе, показала наши слабые места. И то что мы сейчас видим – это сплав технологий оптимизаций рабочих процессов. В том числе и информационных технологий, которые позволяют фактически за 100 дней построить такой объект, - сказал после осмотра строительной площадки Мишустин и сообщил. – Мы прописали в постановлении Правительства России, что 30% всех ГОСТов, СНИПов и других обязательных требований будут носить рекомендательный характер. Остальные 70% будут перерабатываться в соответствии с современными требованиями в сфере строительства. Это сократит трудозатраты, издержки и время сдачи объектов. Также это привнесет прозрачность в отношения, связанные со стройкой

Известно, что новый корпус инфекционной больницы обойдется бюджету республики 1,6 миллиарда рублей. Часть этих денег будет также потрачена на последующее оснащение учреждения всем необходимым оборудованием.