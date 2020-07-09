В Татарстане премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил новый налоговой режим для ИТ-компаний

9 Июль 2020 2020-07-09T18:25:29+03:00

В частности, налог на прибыль для ИТ-бизнеса снизится до 3%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В этот четверг в Татарстане во время совещания премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о введении в стране нового налогового режима, который коснется исключительно компаний, работающих в ИТ-сфере.

Так, для аккредитованных фирм, которые получают 90% прибыли за счет продажи программного обеспечения или от его разработки, ставка страховых взносов будет равна 7,6%. Она будет доступна и для компаний, разрабатывающих решения в сфере облачных услуг и дата-центров.

Кроме того, налог на прибыль для ИТ-бизнеса снизится до 3%, а также от НДС освободят предоставление прав на использование программного обеспечения, включенного в единый реестр ПО.

Напомним, 9 июля глава российского правительства прибыл в Татарстан для участия в совещании по развитию отечественной ИТ-отрасли.

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Проект обойдется татарстанской казне в 1,6 миллиарда рублей. Часть этих денег будет потрачена на последующее оснащение учреждения всем необходимым оборудованием (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU