В Татарстане премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил новый налоговой режим для ИТ-компаний
В этот четверг в Татарстане во время совещания премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о введении в стране нового налогового режима, который коснется исключительно компаний, работающих в ИТ-сфере.
Так, для аккредитованных фирм, которые получают 90% прибыли за счет продажи программного обеспечения или от его разработки, ставка страховых взносов будет равна 7,6%. Она будет доступна и для компаний, разрабатывающих решения в сфере облачных услуг и дата-центров.
Кроме того, налог на прибыль для ИТ-бизнеса снизится до 3%, а также от НДС освободят предоставление прав на использование программного обеспечения, включенного в единый реестр ПО.
Напомним, 9 июля глава российского правительства прибыл в Татарстан для участия в совещании по развитию отечественной ИТ-отрасли.
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ИСТОЧНИК KP.RU