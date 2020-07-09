В Татарстане по факту пожара на складе «Казаньнефтепродукт» прокуратура начала проверку

9 Июль 2020 2020-07-09T01:25:06+03:00

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Около 100 пожарных тушат огонь в складском помещении на улице Южно-Промышленная, принадлежащем филиалу «Казаньнефтепродукт» ОАО ХК «Татнефтепродукт».

Площадь возгорания составляет 1 200 квадратных метров. Судя по видео пожар уже перекинулся на предметы, которые находятся наружи, возможно это хранящаяся там продукция. По прибытию на место происшествия пожарных, судя по видео, пламя вырвалось из административного здания.

- По факту пожара совместно с МЧС Татарстана в рамках надзорных мероприятий будут выяснены причины возникшего пожара по улице Южно-Промышленная в Казани, обстоятельства, способствовавшие происшествию, а также соблюдение ответственными лицами законодательства о пожарной и промышленной безопасности при эксплуатации объекта. При наличии к тому оснований в отношении виновных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/789505" frameborder="0"></iframe> В Татарстане пожар на складе «Казаньнефтепродукт»: площадь возгорания составляет 1 200 квадратных метров.МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU