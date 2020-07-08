Пожар в торговом центре "Панорама" Альметьевска 8 июля 2020 начался в магазине одежды

8 Июль 2020 2020-07-08T17:07:54+03:00

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Открытое горение во время пожара в ТЦ «Панорама» 8 июля 2020 года было ликвидировано. Источник возгорания был найден на третьем этаже здания торгового центра.

- По предварительной информации, пожар произошел в электрощитовой в магазине одежды. Далее по электрокабелю получил распространите на фасад снаружи здания, где горел утеплитель под декоративной плиткой. Железобетонные перекрытия здания повреждений не получили. Причина пожара устанавливается, - отметили в МЧС Татарстана.

Известно, что в загоревшемся ТЦ Альметьевска работали всего 8 павильонов: на третьем этаже – фастфуд, на втором – магазин бытовой техники, на первом – шесть магазинов.

Напомним, пожар в торговом центре «Панорама» вспыхнул 8 июля днем. Из здания самостоятельно эвакуировались 45 человек – персонал ТЦ и магазинов в нем. Никто не погиб и не пострадал. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На его тушение прибыли 26 пожарных машин.

На место происшествия также прибыли сотрудники прокуратуры Альметьевска. По факту пожара в торговом центре они начали проверку.

- В ходе нее сотрудники надзорного ведомства оценят соблюдение на объекте требований норм пожарной безопасности, выявят ответственных за это происшествие лиц, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Если будут на то основания, то надзорное ведомство примет меры реагирования. Не исключено, что материалы с итогами проверки будут направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/789415" frameborder="0"></iframe> Пожар в торговом центре "Панорама" Альметьевска 8 июля 2020.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU