2020-07-08T17:07:54+03:00
Происшествия

Пожар в торговом центре "Панорама" Альметьевска 8 июля 2020 начался в магазине одежды

Причины возгорания устанавливаются, начата прокурорская проверка [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
На месте пожара был развернуть оперативный штаб. Фото: прокуратура ТатарстанаНа месте пожара был развернуть оперативный штаб. Фото: прокуратура Татарстана
Изменить размер текста:

Открытое горение во время пожара в ТЦ «Панорама» 8 июля 2020 года было ликвидировано. Источник возгорания был найден на третьем этаже здания торгового центра.

- По предварительной информации, пожар произошел в электрощитовой в магазине одежды. Далее по электрокабелю получил распространите на фасад снаружи здания, где горел утеплитель под декоративной плиткой. Железобетонные перекрытия здания повреждений не получили. Причина пожара устанавливается, - отметили в МЧС Татарстана.

Известно, что в загоревшемся ТЦ Альметьевска работали всего 8 павильонов: на третьем этаже – фастфуд, на втором – магазин бытовой техники, на первом – шесть магазинов.

Напомним, пожар в торговом центре «Панорама» вспыхнул 8 июля днем. Из здания самостоятельно эвакуировались 45 человек – персонал ТЦ и магазинов в нем. Никто не погиб и не пострадал. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На его тушение прибыли 26 пожарных машин.

На место происшествия также прибыли сотрудники прокуратуры Альметьевска. По факту пожара в торговом центре они начали проверку.

- В ходе нее сотрудники надзорного ведомства оценят соблюдение на объекте требований норм пожарной безопасности, выявят ответственных за это происшествие лиц, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Если будут на то основания, то надзорное ведомство примет меры реагирования. Не исключено, что материалы с итогами проверки будут направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Пожар в торговом центре "Панорама" Альметьевска 8 июля 2020.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре "Панорама" Альметьевска 8 июля 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительственная комиссия одобрила трассировку платной дороги Москва-Казань
Пожар в торговом центре "Панорама" Альметьевска 8 июля 2020 начался в магазине одежды
В Чувашии появились фото дома, в котором живет обвиняемый в уклонении от уплаты 107 миллионов рублей налогов
Пожар в ТЦ «Панорама» Альметьевска 8 июля 2020: очаг возгорания обнаружен на 3 этаже
ВТБ одобрил сделки проектного финансирования жилья с эскроу на более чем 400 млрд рублей
Появилось видео с пожара ТЦ «Панорама» в Альметьевске
В Казани автомобиль Genesis на скорости взлетел, проехал по крыше лековушки и приземлился
Вьющиеся растения и водяные сады: проектом благоустройства залива и дороги по дамбе в Чебоксарах занимается лаборатория МАРШ
В День семьи, любви и верности 2020 президент Татарстана Рустам Минниханов назвал секрет счастья
В Татарстане из пожара спасли женщину
Новый Азмун? "Рубин" может усилиться иранским форвардом
В Татарстане скончались еще два пациента с коронавирусом
ВТБ обновляет базовую линейку вкладов