2020-07-08T16:33:45+03:00
Происшествия

Пожар в ТЦ «Панорама» Альметьевска 8 июля 2020: очаг возгорания обнаружен на 3 этаже

На тушение здания торгового центра выехали 26 пожарных машин [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Горящие обломки падали с крыши на землю.Горящие обломки падали с крыши на землю.Фото: скриншот с видео
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Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Панорама» татарстанского Альметьевска. Очаг возгорания площадью в один квадратный метр был обнаружен на 3 этаже здания.

Во время пожара из торгового центра самостоятельно эвакуировались 45 человек - персонал магазинов с отдельным входом.

- В 15.38 ликвидация открытого горения внутри помещений и на фасаде здания. Площадь пожара на фасаде порядка 50 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана

На тушение торгового центра выехали 26 пожарных машин, привлекали 90 человек.

Напомним, сообщение о пожаре в ТЦ «Панорама» Альметьевска поступило в экстренные службы 8 июля в 15.05. Очевидцы засняли на видео, как с крыши здания торгового центра падают горящие обломки. По официальным сообщениям, погибших и пострадавших нет.

Пожар в торговом центре "Панорама" Альметьевска 8 июля 2020.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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