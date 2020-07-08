Пожар в ТЦ «Панорама» Альметьевска 8 июля 2020: очаг возгорания обнаружен на 3 этаже

8 Июль 2020 2020-07-08T16:33:45+03:00

Горящие обломки падали с крыши на землю. Фото: скриншот с видео

Изменить размер текста: A A

Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ «Панорама» татарстанского Альметьевска. Очаг возгорания площадью в один квадратный метр был обнаружен на 3 этаже здания.

Во время пожара из торгового центра самостоятельно эвакуировались 45 человек - персонал магазинов с отдельным входом.

- В 15.38 ликвидация открытого горения внутри помещений и на фасаде здания. Площадь пожара на фасаде порядка 50 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана

На тушение торгового центра выехали 26 пожарных машин, привлекали 90 человек.

Напомним, сообщение о пожаре в ТЦ «Панорама» Альметьевска поступило в экстренные службы 8 июля в 15.05. Очевидцы засняли на видео, как с крыши здания торгового центра падают горящие обломки. По официальным сообщениям, погибших и пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/789415" frameborder="0"></iframe> Пожар в торговом центре "Панорама" Альметьевска 8 июля 2020.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU