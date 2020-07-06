Сквер вместо мусорки: в 2020 году в Казани благоустроят 5 общественных пространств

6 Июль 2020 2020-07-06T15:21:22+03:00

В том числе коснется реконструкция и сквера у ДК Саид-Галиева, площади у ДК железнодорожников и парка "Черное озеро"

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В 2020 году в Казани благоустроят 5 общественных пространств: парк “Черное озеро”, сквер у ДК Саид-Галиева и на улице Авангарная, площадь у ДК железнодорожников и набережную озера Нижний Кабан. Об этом сегодня, 6 июля, на заседании штаба по борьбе с распространением коронавируса заявил мэр города Ильсур Метшин.

В свою очередь председатель комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев заметил, что самым масштабным проектом этого года станет реконструкция набережной озера Нижний Кабан. Там собираются благоустроить участок длиной почти 2 километра.

На втором участке (со стороны ул.Марселя Салимжанова – от здания фитнес центра до улицы Назарбаева - Ред.) сегодня ведется монтаж железобетонной конструкции, прокладка инженерных сетей. Здесь предусмотрено устройство дорожек над водой, каскадов растений, спортплощадки, футбольного поля и другие работы. Также в ходе второго этапа появится пешеходный мост, соединяющий два берега озера.

А на улице Авангардная же и вовсе появится новый сквер площадью более 8,1 тысячи квадратных метров. Он разместится на месте бесхозной территории, на которой сейчас расположена большая мусорная площадка и парковка.

ИСТОЧНИК KP.RU