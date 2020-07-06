2020-07-06T12:54:18+03:00
Общество

У ДК Железнодорожников в казанском Юдино восстановят исторический фонтан

Кроме того, территорию у дворца культуры озеленят и разнообразят детской зоной
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: dkudino.narod.ruФото: dkudino.narod.ru
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Стало известно, что сквер у дворца культуры Железнодорожников в казанском поселке Юдино ожидает благоустройство. Так, там планируют восстановить фонтан, причем в его историческом виде, а также высадить деревья и кусты, построить детскую зону и обновить остановочный павильон. Об этом сегодня, 6 июля, на онлайн-брифинге сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев.

Он отметил, что сейчас возле ДК ведутся демонтажные и земляные работы, которые связаны с реконструкцией инженерных сетей, а также восстановлением дорожек и покрытий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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