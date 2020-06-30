2020-06-30T15:11:45+03:00
Общество

“Скоро парк станет еще лучше”: на казанском “Черном озере” начались работы третьей очереди реконструкции

Сейчас там пока разбирают покрытия дорожек
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: @park.kznФото: @park.kzn
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Во вторник, 30 июня, в казанском парке “Черное озеро” начались работы третьей очереди реконструкции. Сейчас на территории пока разбирают покрытия дорожек. После на главных аллеях заменят гранитную крошку на брусчатку.

- На время работ часть парка будет перекрыта для прохода. Мы понимаем, что это создаст некоторые неудобства и приносим извинения, но поверьте, это того стоит - скоро парк станет еще лучше, - обещают в Дирекции парков и скверов Казани.

Отметим, что в текущем году на "Черном озере" планируют увеличить количество деревьев и кустов, отреставрировать арку со стороны улицы Лобачевского, проложить по периметру беговую резиновую дорожку длиной до 1 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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