В Казани росгвардейца, сбросившего подругу из окна, отправили в колонию строгого режима на 9,5 лет

3 Июль 2020 2020-07-03T13:50:45+03:00

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В Советском районном суде столицы Татарстана вынесен приговор по резонансному уголовному делу от убийстве 1 сентября 2018 года 21-летней студентки таможенного факультета кооперативного Института Эльнары Карахановой. Ее бывшего возлюбленного - сотрудника Росгвардии Татарстана Марата Сахапова приговорили к 9,5 годам в колонии строгого режима. Родителям погибшей девушки он должен выплатит 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Сахапов, как доказали в суде, во время отношений с девушкой избивал ее, вплоть до сотрясения головного мозга. Когда она сообщила ему о расставании, угрожал убить ее отца и изнасиловать мать. Но уголовной ответственности омоновец за угрозы убийством и нанесении телесных повреждений избежал из-за сроков давности.

Прокуратура Татарстана сообщила, что вопрос об апелляции будет решен после изучения приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU