2020-07-03T13:50:45+03:00
Происшествия

В Казани росгвардейца, сбросившего подругу из окна, отправили в колонию строгого режима на 9,5 лет

Родителям погибшей девушке он должен выплатить 1 миллион рублей
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Марат Сахапов получил 9.5 лет лишения свободыМарат Сахапов получил 9.5 лет лишения свободыФото: Лика ИСАЕВА
Изменить размер текста:

В Советском районном суде столицы Татарстана вынесен приговор по резонансному уголовному делу от убийстве 1 сентября 2018 года 21-летней студентки таможенного факультета кооперативного Института Эльнары Карахановой. Ее бывшего возлюбленного - сотрудника Росгвардии Татарстана Марата Сахапова приговорили к 9,5 годам в колонии строгого режима. Родителям погибшей девушки он должен выплатит 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Сахапов, как доказали в суде, во время отношений с девушкой избивал ее, вплоть до сотрясения головного мозга. Когда она сообщила ему о расставании, угрожал убить ее отца и изнасиловать мать. Но уголовной ответственности омоновец за угрозы убийством и нанесении телесных повреждений избежал из-за сроков давности.

Прокуратура Татарстана сообщила, что вопрос об апелляции будет решен после изучения приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из Казани в Москву запустили новый автобус
ВТБ предлагает новые онлайн-сервисы юридической поддержки
В Казани росгвардейца, сбросившего подругу из окна, отправили в колонию строгого режима на 9,5 лет
В Татарстане экс-судья ответит перед законом за смертельное ДТП
В Марий Эл водитель сбил подростков и сбежал
3 июля 2020 года в Татарстане объявили еще об одной смерти от коронавируса
В Татарстане на детской площадке 6-летняя девочка получила перелом ключицы и челюсти
В Татарстане на трассе М7 насмерть сбили пешехода
В Татарстане нашли тело мужчины, который ушел на рыбалку и пропал
Члены КПРФ попросили Зюганова разрешить выдвинуть своего кандидата на выборах президента Татарстана 2020
Жителя Чувашии будут судить за секс-насилие над падчерицей-подростком
В Чувашии откроется филиал Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории
В Казани временно закроют улицы Гаяза Ихсаки и Туфана Миннуллина
Казань – «Город трудовой доблести»: откуда лучше всего смотреть праздничный салют
Владимир Путин назначил трех судей в Татарстане
В Ульяновской области в пьяном ДТП пострадали два человека
3 июля в Татарстане ожидается туман и грозы с сильным ветром
Студенты СамГУПС попали в «Северное сияние»
В Татарстане ищут 13-летнюю девочку из Курской области, которая сбежала из дома
В Татарстане до 15 августа закрыто движение по трассе М-7 “Волга” - Куалево - Пестрецы”
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым руководителем транспортной прокуратуры республики
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
В Ульяновске пенсионер на иномарке насмерть сбил велосипедиста
Зэмба и Фарей: в Казанском зоопарке «Река Замбези» имена для большеухих лисиц выбрал енот
В Ульяновской области легковушка попала под колеса "КАМАЗа": один человек погиб
Клиент ВТБ получил первый B2C-перевод через СБП
В Чувашии врачи провели уникальную операцию 92-летнему ветерану с коронавирусом
В Набережных Челнах посреди ночи загорелся автомобиль: на заднем сиденье обнаружено тело мужчины