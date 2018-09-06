Подозреваемый в убийстве возлюбленной ОМОНовец в казанском суде: «Я не угрожал убить ее отца и изнасиловать мать»

СЕГОДНЯ 14:10 2018-09-06T14:52:44+03:00

Подозреваемый винит подруг своей убитой девушки в том, что они его оговаривают. Фото: Лика ИСАЕВА

В этот четверг было рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Марата Сахапова [фото, видео]

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6 сентября главного и единственного подозреваемого в убийстве 21-летней студентки Эльнары Карахановой отправили под арест на два месяца.

28-летний сотрудник ОМОНа Казани Марат Сахапов будет сидеть в камере СИЗО до 1 ноября, пока идет следствие.

На оглашения решения суда приехали родители Сахапова – отец и мать, а также стройная черноволосая женщина, слишком уж похожая на убитую Эльнару, только повзрослевшую. Позже стало известно, что это экс-супруга омоновца и мать двоих его малолетних детей. Пришли в суд и родители погибшей девушки – Фикрят и Наталья Карахановы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/667583" frameborder="0"></iframe> Мать убитой казанской студентки Наталья Караханова..Лика ИСАЕВА

С прессой нашли в себе силы пообщаться только Карахановы. Да и то, Наталья не могла удержаться от слез. Она рассказала, что только сейчас, от подруг погибшей дочери узнала, что Сахапов неоднократно избивал ее.

ПОБОИ И УГРОЗЫ

Как оказалась, Эльнара обращалась в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга. Но видимо привязанность к молодому ОМОНовцу была сильнее чувства самосохранения. Несмотря ни на что девушка даже мечтала построить с ним семью. Родителям о происходящем она ничего не говорила, в побоях, по словам ее подруг, признавалась только им.

О том, что над Эльнарой измывались при жизни ее мать, узнала только после похорон, когда, разбирая вещи дочери, нашла справки от врачей о побоях, которые были нанесены Эльнаре.

- Мы нашли с ее подругами записи, где он ей угрожал, обещал расправиться с нами, если она от него уйдет, - рыдала Наталья.

По ее словам, эти сообщения в социальных сетях и аудиозаписи уже переданы следствию.

«СОБОЛЕЗНУЕМ»

Когда в суде под конвоем оперативников привели самого Сахапова, мать убитой не смогла сдержаться. Потрясая кулаками и проклиная, женщина попыталась ударить в спину ОМОНовца, которого она считает виновным в гибели ее дочери. Но не смогла.

Родители же Сахапова общаться с прессой отказались. Но отец Эльнары Фикрят Караханов рассказал, что 3 сентября они приезжали в Лаишево, на похороны его дочери. Подошли и смогли произнести только одно слово: «Соболезнуем». Затем Наталья Караханова отмахнулась от них, попросив уйти с глаз долой.

Когда в суде хотели приступить к рассмотрению возможности ареста Сахапова, его адвокат попыталась удалить прессу из зала, но получила отказ.

ОНА БЫЛА ЕЩЕ ЖИВА

Во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте ОМОНовца судья зачитала показания свидетелей. Из которых следует, что жителя дома, где все произошло, в ту ночь разбудила его жена. Женщина проснулась от грохота. Мужчина вышел на балкон и увидел на крыше пристроя лежащую девушку.

Свидетель вызвал полицию и «скорую», а на крышу взобрался другой молодой человек. Он подхватил девушку на руки, несмотря на требования свидетеля не трогать ее. Эльнара в тот момент была еще жива. Но спешащие к ней медики ничего не смогли бы поделать – девушка скончалась в течение нескольких минут после того, как ее обнаружили очевидцы.

«ЕСЛИ ОНА ОТ НЕГО УЙДЕТ, ТО ОН УБЬЕТ ЕЕ ОТЦА И ИЗНАСИЛУЕТ МАТЬ»

После реконструкции событий той ночи приступили к изучению показаний подруг Эльнары. Они рассказали, что девушка познакомилась с Маратом в 2017 году. Влюбилась, но вместе они не жили. Тогда девушка вместе с подругами снимала квартиру, парой этажей выше жил Марат. В гости к девушкам он не приходил, Эльнара сама ходила к нему на свидания.

- Сахапов избивал Караханову руками и ногами, заставлял раздеваться и бил мокрым полотенцем по телу, она присылала фотографии своего избитого лица и тела, - зачитывала судья показания подруг убитой. – Мы просили ее обратиться в полицию, но она говорила, что Марат угрожает ей. Сказал, что если она от него уйдет, то он приедет к ней домой, убьет ее отца и изнасилует мать.

Отец и мать убитой студентки Фикрят и Наталья Карахановы.Фото: Лика ИСАЕВА

На этих словах мать Эльнары вскрикнула и даже привстала с места, чтобы взглянуть в глаза Сахапова. Затем забилась в рыданиях. А сидящий в клетке ОМОНовец на показания подруг девушки лишь угрюмо и нецензурно буркнул: «П…шь!».

При этом никто из опрошенных приятельниц Эльнары ни слова не говорил о том, что девушка хоть как-то выказывала намерения покончить с собой. Даже наоборот, студентка таможенного факультета кооперативного института планировала после учебы сделать карьеру, а в сентябре и вовсе мечтала впервые уехать отдыхать за границу. Эльнара до убийства успела выправить себе загранпаспорт.

- Марат требовал от нее подробных рассказов о ее прошлых отношениях, - продолжали в суде оглашать показания свидетелей. – Затем избивал ее. Потом закрывался от нее. Они мирились. В тот день Эльнара пошла к нему, чтобы поговорить, как им быть дальше.

Несмотря на побои, девушка не хотела покидать своего молодого человека.Фото: соцсети

ИЗБИВАЛ БЫВШУЮ ЖЕНУ

Когда исследовали личность подозреваемого, выяснилось, что он уже был женат. Даже успел стать отцом двух малолетних детей. Кстати, еще в 2012 году первая жена Сахапова подавала заявление в полицию о том, что он ее избил. Правда, потом пожалела супруга, ради детей. А причиной последовавшего развода назвала то, что они «устали друг от друга, не сошлись характерами».

- На меня или детей он руку не поднимал, взял на себя обязательство добровольно помогать нам, могу охарактеризовать его как спокойного и доброго человека, всегда готового прийти на помощь, - зачитывала судья допрос Зарины Сахаповой.

«ПРИ ВСЕХ ГОВОРЮ – Я НЕ УБИВАЛ ЕЕ»

Далее все, как говорится, по классике жанра - прокурор ходатайство следователя поддержал, а дежурный адвокат – просила отклонить. Сам же Сахапов попросил отпустить его под домашний арест. Пообещал жить в квартире своей тети, ведь в Казани у уроженца Черемшанского района своего угла нет, он снимал квартиру

При этом ОМОНовец, не глядя на мать Эльнары Наталью, обратился к ней. Попросил прощения, но упорно не называл Эльнару по имени.

- Частично то, что сказали про меня, правда, я признаю это, - заявил младший сержант Росгвардии Марат Сахапов. – Но я не угрожал убить ее отца и изнасиловать мать. Это ее подруги придумали, они ненавидят меня. Я понимаю, что ее родители меня не простят, но я хочу попросить у них прощения. Я частично виноват. Не надо было мне ее поднимать там, на крыше. При всех говорю – я не убивал ее. Даже мыслей не было. Как это произошло – я не знаю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/667582" frameborder="0"></iframe> Подозреваемый в убийстве казанской студентки сотрудник ОМОНа Марат Сахапов..Лика ИСАЕВА

На вопрос о том, как сумел попасть на службу в правоохранительные органы человек, которого когда-то обвиняли в побоях, пресс-секретарь Росгвардии Татарстана, присутствовавший в суде, так и не смог ответить.

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