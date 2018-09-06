В Казани ОМОНовца, подозреваемого в убийстве из ревности, суд отправил под арест

СЕГОДНЯ 09:28 2018-09-06T09:28:34+03:00

Утверждается, что сотрудник ОМОНа Казани выкинул хрупкую девушку из окна 6 этажа. Фото: Лика ИСАЕВА

Марат Сахапов проведет в СИЗО почти два месяца

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Советский районный суд столицы Татарстана рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения для 28-летнего Марата Сахапова.

Напомним, в ночь на 1 сентября погибла, выпав с шестого этажа, 21-летняя татарстанка Эльнара Караханова. По мнению следствия, девушку из ревности выбросил из окна своей съемной квартиры сотрудник ОМОНа Сахапов.

Уголовное дело возбудили по статье "Убийство". Сахапов стал единственным подозреваемым по этому делу.

Заслушав ходатайство, возражение адвоката, суд принял решение отправить под арест Сахапова на до 1 ноября, пока идет следствие. Этот срок может быть продлен.

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