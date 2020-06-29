Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Татарстане: свой выбор уже сделала половина жителей республики

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:00:14+03:00

Прийти на избирательный участок и заполнить бюллетень можно в период с 25 июня по 1 июля 2020 года

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По данным на понедельник, 29 июня, в голосовании по поправкам в Конституцию РФ уже приняло участие 1 487 200 жителей Татарстана - это половина населения республики. Об этом сообщает региональный Центризбирком (ЦИК).

Порядка 111,4 тысяч человек проголосовали на открытом воздухе, 175,7 тысяч - на дому, остальные - на избирательных участках. Всего в Татарстане высказать свое мнению по поводу изменений в основной закон государства могут 2,9 миллиона граждан. Именно такое количество бюллетеней поступило в регион.

В ЦИК Татарстана также сообщили об 11 сообщениях о нарушениях на участках. Из них подтвердилось лишь одно.

ИСТОЧНИК KP.RU