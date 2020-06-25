В четверг, 25 июня, в России и, в том числе, и в Татарстане стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ 2020. Высказать свое мнение о предложенных изменениях в основной закон государства люди могут вплоть до 1 июля текущего года.

Отметим, что ранее для этого Центризбирком Татарстана получил более 2,9 миллиона бюллетеней, которые были направлены в 65 территориальных избиркомов . Часть участков - в основном те, что расположены на территории детских садов - организовали на открытом воздухе. Это позволит разделить потоки голосующих, сотрудников и воспитанников дошкольных учреждений.

Из-за пандемии коронавируса на участках будут соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.Процесс дезинфекции помещений будет включать в себя и постоянную дезинфекцию шариковых ручек, которые используют избиратели.

Голосующие должны иметь при себе средствами индивидуальной защиты. На входе у них будут измерять температуру.

К слову, президент Татарстана Рустам Минниханов уже успел проголосовать на избирательном участке в здании Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева.