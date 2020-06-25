2020-06-25T12:26:07+03:00
Общество

В Татарстане стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ 2020

Ранее Центризбирком республики получил более 2,9 миллиона бюллетеней
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Одним из первых проголосовавших стал президент Татарстана Рустам Минниханов.Одним из первых проголосовавших стал президент Татарстана Рустам Минниханов.Фото: Пресс-служба президента РТ
Изменить размер текста:

В четверг, 25 июня, в России и, в том числе, и в Татарстане стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ 2020. Высказать свое мнение о предложенных изменениях в основной закон государства люди могут вплоть до 1 июля текущего года.

Отметим, что ранее для этого Центризбирком Татарстана получил более 2,9 миллиона бюллетеней, которые были направлены в 65 территориальных избиркомов . Часть участков - в основном те, что расположены на территории детских садов - организовали на открытом воздухе. Это позволит разделить потоки голосующих, сотрудников и воспитанников дошкольных учреждений.

Из-за пандемии коронавируса на участках будут соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.Процесс дезинфекции помещений будет включать в себя и постоянную дезинфекцию шариковых ручек, которые используют избиратели.

Голосующие должны иметь при себе средствами индивидуальной защиты. На входе у них будут измерять температуру.

К слову, президент Татарстана Рустам Минниханов уже успел проголосовать на избирательном участке в здании Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Natura Siberica выпустила косметическое средство для мужчин в поддержку Центра «Амурский тигр»
Российский косметический бренд Natura Siberica уверенно заявляет о своей активной экопозиции, инициируя программы по поддержке уникальных биосферных территорий России и сохранению редких видов растений
Говорят не "простите", а "освободите": Министр культуры Москвы рассказал о ключевой дискуссии вокруг дела Серебренникова
Александр Кибовский ответил на вопросы о работе библиотек и кинотеатров после пандемии. Вопросы в студии Радио "Комсомольская правда" задавала Тина Канделаки
Голосование по поправкам к Конституции пройдет под видеоконтролем
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам к Конституции раскрыл подробности видеонаблюдения в местах для голосования - оно будет вестись круглосуточно и непрерывно
Нас ждёт электронное государство: прописку отменят, а мигрантов загонят в особое приложение
Эксперты уже не первый год предлагают упразднить «институт прописки», который вроде как усложняет многим гражданам жизнь. «КП» попыталась разобраться, насколько это реально
Новости 24
В Чувашии двое суток ищут пенсионера, который ушел в лес и пропал
В Казани вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и президент Татарстана Рустам Минниханов открыли отремонтированный ДК им.Саид-Галиева
КПРФ не будет выдвигать своего кандидата на выборы в президенты Татарстана 2020
Слуцкий звал его, но бразилец отказался: Стало известно о срыве перехода Вагнера Лава в "Рубин"
Стало известно, что бюст Героя Советского Союза Халила Хайруллина в Татарстане разгромили 8-летние дети
Вице-премьер России Марат Хуснуллин осмотрел маршрут будущей автотрассы Москва-Казань
«Татарстан по праву считается одним из регионов-лидеров»: Путин поздравил со 100-летием образования ТАССР
В аэропорту Казани приземлился самолет названный в честь Мусы Джалиля
В Набережных Челнах пропал 36-летний мужчина, который болен эпилепсией
В Чебоксарах после аварии перевернулась "скорая", четверо пострадали
В Казани неизвестный получил пулю в ногу, когда душил сотрудницу салона красоты
Казань примет Кубок Чемпионов по хоккею
Посевная кампания 2020 обошлась Татарстану в 25 миллиардов рублей
Украл и оставил в лесу: В Ульяновской области безработный похитил лошадь
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Татарстане: на открытом воздухе организуют почти 370 участков
В Ульяновске на три недели закрыли Императорский мост через Волгу
Депутат Госдумы Альфия Когогина заявила о необходимости увеличения числа моногородов
СМИ: "Рубин" согласовал контракт с полузащитником "Зенита"