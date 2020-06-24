Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Татарстане: на открытом воздухе организуют почти 370 участков

24 Июнь 2020 2020-06-24T16:01:48+03:00

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С 25 июня по 1 июля 2020 россияне будут голосовать по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ. Ранее ЦИК Татарстана уже получил более 2,9 миллиона бюллетеней, которые были направлены в 65 территориальных избиркомов республики. Сейчас же стало известно, что около 370 участков для голосования в республике будут организованы на открытом воздухе.

В частности, на улице будут работать участковые комиссии, которые расположены в зданиях детских садов. Это позволит разделить потоки голосующих, сотрудников и воспитанников дошкольных учреждений и обезопасить каждого из них. На открытом воздухе же будут установлены навесы, палатки и шатры, чтобы на голосование не повлияли погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU