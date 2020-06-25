Стало известно, что бюст Героя Советского Союза Халила Хайруллина в Татарстане разгромили 8-летние дети

25 Июнь 2020 2020-06-25T12:44:46+03:00

Школьники рассказали зачем они это сделали

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В селе Кугеево Зеленодольского района Татарстана по факту разгрома бюста Героя Советского Союза Халила Хайруллина возбудили уголовное дело по статье «Вандализм». Мемориал располагается около дома №16 на улице Мира.

Сегодня, 25 июня, стали известно, кто надругался над памятником. Так, правоохранители установили, что во всем виноваты два 8-летних школьника. Со слов мальчиков, которые на лето приехали в Кугеево к своим бабушкам, 21 июня они увидели бюст и один из них решил узнать, что у памятника внутри.

Мальчик залез на постамент и несколько раз ударил по бюсту рукой, а после камнем, тем самым разрушив памятник.

- Один из них приехал туда из Башкортостана, другой - из Зеленодольска. Оба воспитываются в благополучных семьях и на профилактических учетах не состоят, - отметили в прокуратуре Татарстана.

В итоге надзорное ведомства Зеленодольска намерена привлечь к ответственности родителей мальчиков. Так как последние в силу возраста не подлежат уголовной ответственности.

Будет дана оценка исполнению взрослыми своих родительских обязанностей. Кроме того, проверят своевременность и полноту принятых местными властями мер по сохранению памятника и поддержанию его в надлежащем состоянии.

Напомним, что разбитый бюст Героя Советского Союза Халила Хайруллина восстановят - его теперь отольют в бронзе.

ИСТОЧНИК KP.RU