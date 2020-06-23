В Татарстане вандалы разгромили бюст Героя Советского Союза Халила Хайрулина

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:43:18+03:00

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О том, что вандалы раскололи на куски бюст Героя Советского Союза Халила Хайруллина, в правоохранительные органы сообщили жители села Кугеево Зеленодольского района республики. Предполагается, что мемориал разгромили в период с 20 июня по 22 июня.

Проверку по данному факту провели сотрудники Зеленодольской прокуратуры. Ее итогом стало возбуждение уголовного дела по статье "Вандализм".

После осмотра места происшествия также было принято решение проверить и деятельность должностных лиц Исполкома сельского поселения. Речь идет о действиях чиновников по своевременным и полным мерам по сохранению памятника и поддержанию его в надлежащем состоянии.

К слову, сейчас разыскиваются как сами вандалы, так и свидетели преступления.

- Ход расследования уголовного дела взят особый контроль в прокуратуре, - сообщили в надзорном ведомстве Татарстана.

СПРАВКА КП

Уроженец села Кугеево Халил Хайруллин в 1944 году во время переправы через реку Неман огнем из своего пулемета обеспечил сход красноармейцев на берег, а после, когда погиб командир подразделения, повел в атаку однополчан. За проявленное мужество и героизм в марте 1944 года Халил Хайруллин был удостоен звания Героя Советского Союза. После Великой Отечественной войны он жил и работал в родном селе.

ИСТОЧНИК KP.RU