2020-06-24T10:14:41+03:00
Общество

В Татарстане разбитый вандалами бюст Герою Советского Союза Халилу Хайруллину отольют в бронзе

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев взял ситуацию с восстановлением памятника под личный контроль
Лика ИСАЕВА
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Фото: прокуратура ТатарстанаФото: прокуратура Татарстана
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Территорию перед бюстом Героя Советского Союза Халилом Хайруллиным, который был расколот вандалами, уже привели в порядок. Газон, клумбы очищены и цветы высажены вновь. Об этом рассказали в администрации Зеленодольского района республики.

Ситуацию с восстановлением памятника взял под личный контроль глава района Михаил Афанасьев. Он сообщил, что бюст отважного земляка будет отлит в бронзе, и в скором времени вернется на постамент.

Отметим, что по факту разрушения бюста следственный комитете Татарстана возбудил уголовное дело по статье "Вандализм".

ИСТОЧНИК KP.RU

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