В Чувашии нашли живым пропавшего Михаила Пудовкина
В Чувашии завершились поиски 69-летнего Михаила Пудовкина. Напомним, мужчина, который нуждается в медицинской помощи, ушел из дома в неизвестном направлении еще 16 июня. Полицейские, волонтеры и просто неравнодушные люди искали его как в Новочебоксарске, так и в Чебоксарах.
Сегодня, 18 июня, члены поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщили, что мужчина найден живым. Где он был несколько дней и почему не выходил на связь с близкими, не уточняется.
Напомним, в Чувашии до сих пор ищут 64-летнюю Елизавету Яковлеву из СНТ "Дубрава" Чебоксарского района. Женщина пропала еще 18 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU