В Чувашии нашли живым пропавшего Михаила Пудовкина

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:10:55+03:00

О судьбе 69-летнего мужчины не было ничего известно с 16 июня

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В Чувашии завершились поиски 69-летнего Михаила Пудовкина. Напомним, мужчина, который нуждается в медицинской помощи, ушел из дома в неизвестном направлении еще 16 июня. Полицейские, волонтеры и просто неравнодушные люди искали его как в Новочебоксарске, так и в Чебоксарах.

Сегодня, 18 июня, члены поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" сообщили, что мужчина найден живым. Где он был несколько дней и почему не выходил на связь с близкими, не уточняется.

Напомним, в Чувашии до сих пор ищут 64-летнюю Елизавету Яковлеву из СНТ "Дубрава" Чебоксарского района. Женщина пропала еще 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU