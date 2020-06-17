2020-06-17T11:52:04+03:00
Происшествия

Ушел в неизвестном направлении: в Чувашии пропал 69-летний мужчина

О местоположении Михаила Пудовкина ничего не известно с 16 июня
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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Во вторник, 16 июня, 69-летний житель Чувашии Михаил Пудовкин вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Родные обратились за помощью в полицию, отмечая, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Сейчас он может находится в Новочебоксарске или Чебоксарах.

Известно, что Михаил ростом около 160 сантиметров имеет худощавое телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза. На момент пропажи на нем была светлая рубашка в синюю клетку и светлые джинсы.

Просим всех, кто видел Михаила Пудовкина, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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