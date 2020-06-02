2020-06-02T13:46:47+03:00
Общество

В рамках строительства 2 этапа Большого Казанского кольца начали укладывать трамвайные линии

Уже уложено более 800 погонных метров рельсов
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Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
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Строительство 2 этапа Большого Казанского кольца (БКК) на участке от улицы Борисковская до улицы Техническая протяженностью 1,222 километра продолжается. Так, рабочие начали прокладывать рельсошпальную решетку трамвайных линий и установка столбов для контактной сети от улицы Баки Урманче до улицы Фермское шоссе и на разворотном круге улицы Авангардная. Уже уложено более 800 погонных метров рельсов.

В свою очередь на строительстве моста через Монастырскую протоку на опоре №3 завершено бетонирование монолитной опоры и устройству монолитной насадки. Продолжена укладка плит на технологической площадке с установкой силовых подмостей и устройством опалубки под пролетные строения моста – левого проезда и трамвайного движения.

Отметим, что в рамках строительства БКК через Монастырскую протоку будет возведен мост длиной 70,78 метра.

- Ввод первого подэтапа строительства БКК протяженностью 700 метров запланирован в 2020 году, второго подэтапа протяженностью 522 метра - в 2021 году, - сообщили в Миндортрансе Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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