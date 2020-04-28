Трамвай по Большому Казанскому Кольцу запустят уже к 30 августа

28 Апр 2020 2020-04-28T13:33:00+03:00

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Уже к концу этого лета Казань можно будет объехать на трамвае. Об этом на очередном брифинге в Кабмине Татарстана сообщил глава Минтарнса республики Ленар Сафин.

Речь идет об инфраструктуре Большого Казанского Кольца (БКК), строительство которого сейчас идет в усиленном режиме и круглосуточно. Так, по словам министра, если не выбиваться из намеченного графика, то первый трамвай по БКК будет запущен к 30 августа 2020 года.

Сегодня работы ведутся на двух этапах: на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская и на участке от улицы Борисковская до улицы Техническая.

В итоге БКК, по мнению городских властей, поможет разгрузить не только район проспекта Победы, но повлияет на интенсивность дорожного движения, например, на улицах Пушкина и Татарстан. Должно стать меньше пробок, а значит улучшится и экология. Так, как именно автомобильные выхлопы сейчас являются основным загрязнителем казанского воздуха.

СПРАВКА КП

Строительство БКК началось в июле 2019 года. Так, на участке от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская возводится четырехполосная дорога протяженностью 800 метров с путепроводом над Фермским шоссе и подземным переходом.

Второй этап строительства БКК стартовал в марте 2020 года. На участке от улицы Борисковская до улицы Техническая появится четырехполосная дорога длиной 1,22 км. Ввод участка протяженностью 700 метров запланирован в 2020 году, а участка протяженностью 522 метра – в 2021-ом.

ИСТОЧНИК KP.RU