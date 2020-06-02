В Ульяновске нашли пропавшую пенсионерку, которая нуждается в медицинской помощи
О местонахождении 75-летней Нины Маланьевой ничего не было известно с 31 мая
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:
В Ульяновске завершились поиски 75-летней Нины Маланьевой из Ленинского района. Пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи, пропала в воскресенье, 31 мая. С тех пор ее искали родные, полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".
Последние вечером в понедельник, 1 июня, сообщили, что Нина Александровна найдена живой. Где она была и почему не выходила на связь с родными, уточняется.
Отметим, что в Ульяновске до сих пор идут поиски 21-летнего Виктора Вартанова из Засвияжского района.
ИСТОЧНИК KP.RU