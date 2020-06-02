В Ульяновске нашли пропавшую пенсионерку, которая нуждается в медицинской помощи

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:16:23+03:00

О местонахождении 75-летней Нины Маланьевой ничего не было известно с 31 мая

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В Ульяновске завершились поиски 75-летней Нины Маланьевой из Ленинского района. Пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи, пропала в воскресенье, 31 мая. С тех пор ее искали родные, полицейские и волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Последние вечером в понедельник, 1 июня, сообщили, что Нина Александровна найдена живой. Где она была и почему не выходила на связь с родными, уточняется.

Отметим, что в Ульяновске до сих пор идут поиски 21-летнего Виктора Вартанова из Засвияжского района.

ИСТОЧНИК KP.RU