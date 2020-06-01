В Ульяновске пропала 75-летняя пенсионерка, которая нуждается в медицинской помощи

1 Июнь 2020 2020-06-01T10:33:09+03:00

О местонахождении Нины Маланьевой ничего неизвестно с 31 мая

Изменить размер текста: A A

В Ульяновске начались поиски 75-летней Нины Маланьевой (Поздняковой) из Ленинского района. Женщина, которая нуждается в медицинской помощи, перестала выходить на связь с близкими в воскресенье, 31 мая. Родные обратились за помощью в полицию.

Известно, что Нина Александровна ростом около 158 сантиметров имеет плотное телосложение, седые волосы и голубые глаза. На момент пропажи на ней была розовая футболка, синие брюки и красные сланцы.

Просим всех, кто видел пропавшую, сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU