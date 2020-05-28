Алабаи растерзали овчарку на глазах ребенка: следователи проверят чиновников, которые вовремя не отреагировали на жалобы людей на злых собак

28 Май 2020 2020-05-28T17:00:14+03:00

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На историю о злых алабаев, растерзавших собаку на глазах ее несовершеннолетней хозяйки, обратили внимание и в следственном комитете Татарстана. Следствие заинтересовалось, почему владелец собак не соблюдает правила их содержания, ведь они представляют угрозу для общества, и выпускает на выгул без присмотра.

Будет проверена и деятельность должностных лиц административно-технической инспекции Лаишевского района и местной полиции, куда несколько раз обращались жители поселка Усады. Адекватных мер реагирования на жалобы граждан не предприняли, и в последствии произошла трагедия.

- Устанавливаются всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Напомним, хозяин агрессивных алабаев выпускал их на улицу одних. Животные буквально терроризировали местных жителей. Люди боялись гулять с детьми. В один из моментов алабаи хотели напасть на 14-летнюю девочку, но на ее защиту встала овчарка. Ребенок успел спрятаться в дома, а его заступника растерзали насмерть.

ИСТОЧНИК KP.RU