В Татарстане два алабая растерзали овчарку, которая заступилась за 13-летнюю хозяйку

Жуткая история произошла на одной из улиц села Усады Лаишевского района республики. Там местный житель оставил без контроля двух своих собак - свирепых алабаев. Вот они и напали на 13-летнюю девочку. По свидетельству очевидцев и самой девочки, на помощь ей кинулась ее овчарка. Она встала на защиту маленькой хозяйки. Алабаи тут же переключились на заступника и ребенок успел спрятаться в своем доме.

Испуганная школьница из окна второго этажа своего дома только и смогла, что снять на видео момент расправы собак над ее защитником. Как рассказали собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах, немецкая овчарка в итоге погибла, получив травмы, не совместимые с жизнью.

Выяснилось, что нападение произошло еще в начале апреля, и по заявлению родителей девочки материалы переданы в административную комиссию Лаишевского района и в суд. Результаты рассмотрения этого административного дела пока неизвестны.

Те же источники "Комсомолки" рассказали, что алабаи принадлежат местному жителю, ранее несколько раз привлекавшемуся к административной ответственности. Своих псов он периодически отпускает с привязи, и они нападают на прохожих или собак.

- По данному факту прокуратура Лаишевского района республики организовала проверку, к которой подключены сотрудники исполкома и полиции, - в свою очередь сообщил официальный представитель прокуратуры Татарстана Руслан Галиев.