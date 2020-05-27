2020-05-27T16:44:29+03:00
Общество

В Татарстане не стали заводить уголовное дело на хозяина алабаев, которые растерзали овчарку вставшую на защиту девочки

Прокуратура даст оценку такому решению
Лика ИСАЕВА
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Собака встала на защиту своей хозяйки и погибла.Собака встала на защиту своей хозяйки и погибла.Фото: скриншот с видео
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Прокуратура завершила проверку истории, когда два агрессивных алабая, выпущенных хозяином на улицу в селе Усады Лаишевского района, растерзали овчарку на глазах ее 14-летней хозяйки. Собака погибла защищая девочку от агрессивных животных.

Результаты проверки поразили как самих сотрудников надзорного органа, так и местных жителей. Напомним, что все это произошло еще 8 апреля, и именно тогда в полицию поступило два заявления от граждан, которые потребовали привлечь владельца псов к ответственности.

Стражи порядка всех опросили, факты подтвердились, и собранные документы передали в административно-техническую инспекцию (АТИ) для принятия решения по этому делу. В АТИ возбудили административное дело, но заниматься этой историй дальше этого никто не стал - обстоятельства не выясняли, виновного к ответственности не привлекли.

Только когда этой историей заинтересовались СМИ и прокуратура, в середине мая замначальника АТИ Лаишевского района в отношении хозяина алабаев составил административный протокол по статье "Нарушение порядка выгула собак".

- Дело передано в мировой суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Оказалось, это уже не первый случай нападения этих алабев на жителей села Усады. В июле 2019 года в АТИ написала заявление женщина. Собаки угрожали жизни и здоровью ее детей во время своих вольных прогулок по улицам. Но и тогда на ее заявление никто из чиновников не отреагировал и хозяин агрессивных собак избежал ответственности. Лишь когда срок давности по делу об этом административном правонарушении истек, было вынесено постановление об отказе привлечения к ответственности хозяина алабаев.

Сейчас прокуратура требует наказать виновных в волоките должностных лиц АТИ и внесла соответствующее представление в адрес руководителя Исполнительного комитета Лаишевского района. Акт реагирования находится на рассмотрении.

Есть вопросы и к местной полиции - сотрудники отдела МВД по Лаишевскому району не усмотрели в действиях хозяина алабаев состава уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного статьей "Жестокое обращение с животными". 21 мая дознавателем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

- Прокуратура даст оценку законности и обоснованности принятого процессуального решения после тщательного изучения материалов проверки, - предупредили в надзорном органе Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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