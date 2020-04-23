2020-04-23T17:06:08+03:00
Общество

Акция Бессмертный полк 2020 в Казани: шествие будет виртуальным

Свои коррективы внес режим самоизоляции из-за коронавируса
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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По решению президента России Владимира Путина в стране из-за пандемии коронавируса перенесли проведение Парада Победы 2020 и акции Бессмертный полк 2020.

При этом в Казани от последней решили не отказываться не стали. Шествия, конечно, не будет, акция пройдет виртально. Для этого можно подготовить не только фотографии героев, но даже видеоролики. Ко всему этому надо, правда, подготовить сопроводительный текст.

- В тексте рассказать о своем герое, указав его ФИО, род войск или его деятельности, годы участия в войне и любую информацию, которая кажется важной. Полученный материал должен быть опубликован до 5 мая на персональной странице участника акции в социальных сетях ВКонтакте, Instagram или Одноклассники. К тексту также необходимо добавить хэштеги: #БессмертныйПолкОнлайн #БессмертныйПолкТатарстан, - сообщает Минмолодежи республики.

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Планируется также возложение венков и цветов к памятникам и обелискам, открытие памятника советскому солдату в Казани и праздничный телевизионный концерт (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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