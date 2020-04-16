Перенос акции Бессмертный полк 2020 в Казани: какого числа пройдёт и почему переносят

В этот четверг на заседании Совбеза РФ глава государства Владимир Путин сообщил о решении перенести Парада Победы 2020 и сроки проведения акции Бессмертный полк 2020. Это было сделано из-за угрозы распространения коронавируса.

- Разделяю ваши чувства, потому что выхожу в одном строю вместе с вами, - сказал он. - Понимаю, что для нас именно 9 мая - День Победы. Эту дату невозможно перенести, мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут чествовать своим героев. Уверен, что День Победы станет в этом году объединяющим для нашего народа. Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, - заявил Путин. - И тогда обязательно проведем все, запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в этом году. Будет и парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка». Обязательно будет! – цитирует kp.ru президента России.

О новой дате проведения акции Бессмертный полк 2020 в Казани, пока ничего неизвестно. По предположениям «КП-Казань», она, как и Парад Победы 2020, в городе может состоятся и 24 июня - в день Парада Победы в 1945 году. Есть вероятность и того, что все перенесут на осень, когда ситуация с коронавирусом должна по идее пойти на спад.