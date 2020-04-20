Перенос Парада Победы 2020 в Казани: шествия не будет, но салют не отменили

Коронавирусная инфекция заставила сидеть по домам жителей почти всех стран мира, остались дома и казанцы. Все публичные массовые мероприятия в честь 75-летний Победы в Великой Отечественной войны перенесены, в том числе и Парад Победы 2020 на Красной площади в Москве.

Перенесли на неопределенное время и Парад Победы 2020 и в Казани. Вместе с этим ограничили и другие традиционные массовые мероприятия - танцы в парках, концерты, массовые прогулки и даже шествие Бессмертного полка. Но салют отменять не стали. Об этом сообщила председатель Госкомитета Татарстана по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

- 9 Мая для нашего народа всегда, несмотря ни на какие трудности, будет особенным — праздничным и торжественным. На этот день запланированы официальное телевизионное обращение президента Татарстана Рустама Минниханова к жителям республики по случаю празднования 75-летия Великой Победы. Планируется возложение венков и цветов к памятникам и обелискам, открытие памятника советскому солдату в Казани, праздничный телевизионный концерт и праздничный салют, — сказала Габдрахманова.

К 9 Мая проведут субботники на местах воинских захоронений и памятных мест. Напомним, что в Татарстане во время режима самоизоляции на одном мероприятии могут собираться не более 20 человек.