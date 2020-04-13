В Татарстане выявлено 11 новых случаев коронавируса

В понедельник, 13 апреля, стало известно о 11 новых случаях заражения коронавирусом в Татарстане. Так, число инфицированных в регионе достигло 84 человек, 17 из которых уже выздоровели.

Двое из последних зараженных госпитализированы, остальные проходят лечение на дому. Известно, что четверо больных COVID-19 недавно вернулись из заграницы, семеро - контактировали с инфицированными.

- По городам. Казань - 3, Пестрецы - 2, Азнакаевский район - 1, Набережные Челны - 3, Высокая гора - 2, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Известен и возраст зараженных. Двоим от 18 до 30 лет, пятерым - от 30 до 50, троим - от 50 до 60 и одному за 60.