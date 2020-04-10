В Казань на огромном самолете «Руслан» доставили 5,8 миллиона медицинских масок и оборудование для их производства

10 Апр 2020 2020-04-10T11:27:22+03:00

Выпускать маски на нем будут в столице Татарстана и Нижнекамске

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Этим утром, 10 апреля, один из крупнейших самолетов мира «Руслан» доставил в аэропорт Казани «завод» по производству медицинских масок. Речь идет о 6 производственных линиях по выпуску этих средств защиты. Вместе с ним привезли и уже готовую продукцию – 5,8 миллиона медицинских масок (для больниц и заводов).

К слову, выпуск масок на прибывшем оборудовании организуют в Казани и Нижнекамске 15 миллионов штук в день.

- Таким образом максимально сократится дефицит масок для населения республики, - сообщает Минпромторг Татарстана.

Кроме того, «Руслан» доставил в Казань и изолированные боксы для перевозки зараженных коронавирусом.

Весь этот груз по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова из Китая доставила крупнейшая в регионе нефтяная компания.

ИСТОЧНИК KP.RU