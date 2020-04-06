В Набережных Челнах выздоровели двое зараженных коронавирусом
Так, число выздоровевших в Татарстане достигло 10 человек
Фото: пресс-служба президента Татарстана
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Вечером в понедельник, 6 апреля, стало известно, что в Татарстане выздоровело еще два человека, у которых ранее был выявлен коронавирус. Они были выписаны из инфекционной больницы Набережных Челнов, где проходили лечение. Об этом сообщил республиканский оперштаб по борьбе с COVID-19.
Так, число выздоровевших в республике достигло 10 человек. Ранее сообщалось о выписке двух пациентов из медучреждения в Казани. Инфицированным на данным момент остается 31 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU