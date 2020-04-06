В Набережных Челнах выздоровели двое зараженных коронавирусом

6 Апр 2020 2020-04-06T19:11:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в понедельник, 6 апреля, стало известно, что в Татарстане выздоровело еще два человека, у которых ранее был выявлен коронавирус. Они были выписаны из инфекционной больницы Набережных Челнов, где проходили лечение. Об этом сообщил республиканский оперштаб по борьбе с COVID-19.

Так, число выздоровевших в республике достигло 10 человек. Ранее сообщалось о выписке двух пациентов из медучреждения в Казани. Инфицированным на данным момент остается 31 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU