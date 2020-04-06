В Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двух ее детей

6 Апр 2020 2020-04-06T11:44:55+03:00

С места происшествия Фото: Из материалов пресс-службы

Им оказался бывший муж одной из родственниц погибшей [фото, видео]

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В республике задержали злоумышленника, которому уже предъявили обвинение в убийстве 31-летней женщины и двух ее детей - 14-летнего сына и 11-летней дочери.

Нападение на них произошло утром 31 марта в их собственной квартире на улице 107 бригады в Волжске. Женщину и ее детей зарезали ножом.

Подозреваемый "засветился" на камерах видеонаблюдения соседних домов. Его объявили в розыск.

Мужчине уже предъявили обвинение в убийстве женщины и двух ее несовершеннолетних детейФото: Из материалов пресс-службы

Благодаря сотрудникам правоохранительных органов, подозреваемого вычислили и задержали. Им оказался 48-летний житель Волжска, бывшей муж одной из родственниц погибшей женщины.

Между мужчиной и родней его бывшей супруги был затяжной конфликт, и обвиняемый решился на расправу.

- Мужчине предъявлено обвинение по статье "Убийство двух или более лиц, малолетнего", - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/770485" frameborder="0"></iframe> В Марий Эл предполагаемого убийцу матери и двух ее детей запечатлели уличные видеокамеры.

ИСТОЧНИК KP.RU