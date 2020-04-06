В Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двух ее детей
В республике задержали злоумышленника, которому уже предъявили обвинение в убийстве 31-летней женщины и двух ее детей - 14-летнего сына и 11-летней дочери.
Нападение на них произошло утром 31 марта в их собственной квартире на улице 107 бригады в Волжске. Женщину и ее детей зарезали ножом.
Подозреваемый "засветился" на камерах видеонаблюдения соседних домов. Его объявили в розыск.
Мужчине уже предъявили обвинение в убийстве женщины и двух ее несовершеннолетних детейФото: Из материалов пресс-службы
Благодаря сотрудникам правоохранительных органов, подозреваемого вычислили и задержали. Им оказался 48-летний житель Волжска, бывшей муж одной из родственниц погибшей женщины.
Между мужчиной и родней его бывшей супруги был затяжной конфликт, и обвиняемый решился на расправу.
- Мужчине предъявлено обвинение по статье "Убийство двух или более лиц, малолетнего", - сообщили в СУ СКР Марий Эл.
В Марий Эл предполагаемого убийцу матери и двух ее детей запечатлели уличные видеокамеры.
ИСТОЧНИК KP.RU
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