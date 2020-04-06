2020-04-06T11:44:55+03:00
Происшествия

В Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двух ее детей

Им оказался бывший муж одной из родственниц погибшей [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Из материалов пресс-службы
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В республике задержали злоумышленника, которому уже предъявили обвинение в убийстве 31-летней женщины и двух ее детей - 14-летнего сына и 11-летней дочери.

Нападение на них произошло утром 31 марта в их собственной квартире на улице 107 бригады в Волжске. Женщину и ее детей зарезали ножом.

Подозреваемый "засветился" на камерах видеонаблюдения соседних домов. Его объявили в розыск.

Мужчине уже предъявили обвинение в убийстве женщины и двух ее несовершеннолетних детей Фото: Из материалов пресс-службы

Мужчине уже предъявили обвинение в убийстве женщины и двух ее несовершеннолетних детейФото: Из материалов пресс-службы

Благодаря сотрудникам правоохранительных органов, подозреваемого вычислили и задержали. Им оказался 48-летний житель Волжска, бывшей муж одной из родственниц погибшей женщины.

Между мужчиной и родней его бывшей супруги был затяжной конфликт, и обвиняемый решился на расправу.

- Мужчине предъявлено обвинение по статье "Убийство двух или более лиц, малолетнего", - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

В Марий Эл предполагаемого убийцу матери и двух ее детей запечатлели уличные видеокамеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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