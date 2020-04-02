МВД Марий Эл просит помочь найти предполагаемого убийцу матери и двух ее детей

2 Апр 2020 2020-04-02T18:03:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Правоохранительные органы республики просят содействия у граждан для розыска предполагаемого преступника, который 31 марта с 8.30 до 9.00 совершил убийство женщины и двух ее несовершеннолетних детей в квартире по улице 107 бригады дом 9/2 и покинул место преступления.

Мужчина попал на камеры видеонаблюдения, благодаря чему удалось составить портрет злоумышленника: у него невысокий рост, сутулость, был одет в ярко красную куртку, на голове была шапка с козырьком и очки с рыжими стеклами, медицинская маска и резиновые перчатки на руках, на плече находилась сумка.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о возможном преступнике и его местонахождении, просят сообщить любую информацию в полицию:

- 8 (8362) 68-00-00 (телефон доверия МВД по Республике Марий Эл),

- 8 (8362) 68-03-25 (телефон дежурной части МВД по Республике Марий Эл),

- 8 (83631) 6-33-93 (следственный отдел),

- 8(83631) 4-98-42 (дежурная часть МО МВД России "Волжский»),

- 8-917-709-27-00 (начальник уголовного розыска МО МВД России «Волжский»).

Анонимность гарантируется.

Может пригодиться запись с видеорегистраторов, личное видеонаблюдение, возможно кто-то видел подозреваемого в лесном массиве в это время, или заметил его в такси или автобусе.

Пригодится любая информация для установления личности преступника.

- Ни в коем случае не пытайтесь его задержать, если обнаружите! - предупредили в МВД Марий Эл. - Он может быть вооружен и опасен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/770485" frameborder="0"></iframe> В Марий Эл предполагаемого убийцу матери и двух ее детей запечатлели уличные видеокамеры.

ИСТОЧНИК KP.RU