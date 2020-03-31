В Марий Эл зверски зарезали мать с двумя детьми
Страшную находку сделали родственники 30-летней женщины, когда утром 31 марта вошли в ее квартиру в Волжске. Сама хозяйка и двое ее детей - 13-летний мальчик и 11-летняя девочка, были обнаружены в своих постелях с ножевыми ранениями.
На место происшествия сразу выехала оперативно-следственная группа. По факту обнаружения тел возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц, малолетнего".
- В настоящее следственная группа работает на месте происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщила официальный представитель следственного комитета Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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