В Марий Эл зверски зарезали мать с двумя детьми

31 Март 2020 2020-03-31T19:57:09+03:00

Женщину и детей убили в собственных постелях. Фото: СУ СКР Марий Эл

Преступник не пожалел ни мальчика, ни девочку

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Страшную находку сделали родственники 30-летней женщины, когда утром 31 марта вошли в ее квартиру в Волжске. Сама хозяйка и двое ее детей - 13-летний мальчик и 11-летняя девочка, были обнаружены в своих постелях с ножевыми ранениями.

На место происшествия сразу выехала оперативно-следственная группа. По факту обнаружения тел возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц, малолетнего".

- В настоящее следственная группа работает на месте происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщила официальный представитель следственного комитета Марий Эл.

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ИСТОЧНИК KP.RU