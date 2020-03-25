В Йошкар-Оле после похищения младенца уволили главврача Перинатального центра

25 Март 2020 2020-03-25T14:53:44+03:00

Кроме того глава Марий Эл Александр Евстифеев объявил выговор министру здравоохранения республики

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После жуткой истории с похищением из палаты Перинатальном центре Йошкар-Олы новорожденной девочки главврача медучреждения - Николая Сушенцова, освободили от занимаемой должности.

Кроме того, глава Марий Эл Александр Евстифеев объявил выговор министру здравоохранения республики Марине Паньковой за отсутствие должного контроля за работой Перинатального центра.

Напомним, похищенного младенца нашли на квартире подозреваемой, спустя несколько часов после похищения. Сейчас девочка находится в ДРКБ вместе с мамой. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

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ИСТОЧНИК KP.RU