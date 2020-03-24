Похитительница ребенка из роддома Йошкар-Олы заранее спланировала преступление

Стали известны шокирующие подробности истории о похищении из перинатального центра новорожденной девочки в Йошкар-Оле. Неизвестная женщина в 11.20 в понедельник пришла в роддом, маскируясь под одну из пациенток, прошла в послеродовое отделение и вынесла из палаты девочку. Мама малышки ненадолго оставила ее в кроватке, отлучившись на процедуры.

Другие пациентки роддома видели незнакомку. Именно благодаря им и был составлен фоторобот похитительницы. На поиски младенца были ориентирована вся полиция, а также волонтеры.

Пациентки роддома помогли составить фоторобот похитительницы.

И в тот же вечер - в 22.10, в квартире дома на улице Подольских Курсантов в Йошкар-Оле похитительница была задержана. При ней в кроватке была обнаружена и новорожденная девочка, которую так все искали. Ребенка после медосмотра вернули родителям.

На поиски выдвинулись не только полицейские, но и волонтеры. Листовки с приметами ребенка были расклеены по всему городу.Фото: Лика ИСАЕВА

Когда все более или менее успокоились, стали появляться новые подробности похищения ребенка из перинатального центра. Так, оказалось, что история о потере похитительницей ребенка во время преждевременных родов была создана правоохранителями для отвода глаз - в интересах следствия, так сказать.

Ребенка нашли в квартире похитетельницыФото: скриншот с видео

Задержанная Анастасия М. не была беременной, но очень хотела иметь детей. И данное похищение младенца она спланировала заранее.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Похищение несовершеннолетнего". Сейчас решается вопрос об избрании для Анастасии меры пресечения на время расследования. Возможно это будет даже арест.

Второе уголовное дело по факту этой истории было возбуждено по статье "Халатность". Следователям предстоит выяснить, почему похитительница смогла беспрепятственно проникнуть в Перинатальный центр и вынести чужого ребенка.

- Видеокамеры у нас в роддоме есть, но они установлены не в тех местах, которые необходимы следователям. Наш Перинатальный центр - один из старейших в России, и расположен в таком же старом здании, - признались в Минздраве Марий Эл.

Также там уточнили, что в 2020 году начинается строительство нового, высокотехнологичного Перинатального центра, который будет беспечен всеми необходимыми средствами как для врачей, так и для обеспечения безопасности пациенток.

Женщина почему смогла беспрепятственно вынести из медучреждения чужого ребенка.Фото: Лика ИСАЕВА