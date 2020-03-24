2020-03-24T14:55:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса в Казани ввели ограничения на свадьбах

При регистрации брака в городских ЗАГСах могут присутствовать не более 20 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Распространение в мире коронавируса внесло свои коррективы и в организацию свадеб в Казани. Так, с 23 марта при регистрации брака в городских ЗАГСах могут присутствовать не более 20 человек, включая фотографов и видеооператоров.

Кроме того, торжественные мероприятия, посвященные юбилеям супружеской жизни, переносятся на более поздний срок, который согласовывается с парами. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС столицы Татарстана.

Напомним, что с 19 марта в регионе введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Кроме того, до 15 апреля в республике действует особый санитарно-эпидемиологический режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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