Из-за коронавируса в Казани ввели ограничения на свадьбах
Распространение в мире коронавируса внесло свои коррективы и в организацию свадеб в Казани. Так, с 23 марта при регистрации брака в городских ЗАГСах могут присутствовать не более 20 человек, включая фотографов и видеооператоров.
Кроме того, торжественные мероприятия, посвященные юбилеям супружеской жизни, переносятся на более поздний срок, который согласовывается с парами. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС столицы Татарстана.
Напомним, что с 19 марта в регионе введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Кроме того, до 15 апреля в республике действует особый санитарно-эпидемиологический режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU