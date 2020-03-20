В Татарстане введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

20 Март 2020 2020-03-20T10:16:00+03:00

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В четверг, 19 марта, президент Татарстана Рустам Минниаханов ввел в республике режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС. Причина этого - угроза распространение в регионе коронавируса.

Согласно распоряжению, органы управления и силы территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС Татарстана должны быть в повышенной готовности и установить региональный уровень реагирования. Вместе с тем Кабмин республики обязан обеспечить меры по предотвращению завоза и распространения в Татарстане коронавируса.

За реализацией распоряжения будет следить премьер-министр республики Алексей Песошин. Режим будет действовать до особого указания.

Напомним, до 15 апреля в Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим. В регионе отменены массовые мероприятия и ограничен выезд за рубеж.

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ИСТОЧНИК KP.RU