“Все будет хорошо!”: президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал людей, которые находятся на карантине
В пятницу, 20 марта, во всемирный день счастья на соцстранице президента Татарстана Рустама Минниханова появилась фотография, на которой он улыбается. Снимок глава республики подписал коротко: “Все будет хорошо!”.
Чуть позже в пресс-служба правительства региона пост объяснили тем, что Минниханов таким образом поддержал людей, которые находятся на вынужденном карантине из-за распространения в мире коронавируса.
Напомним, что с 19 марта в Татарстане введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Кроме того, до 15 апреля в республике действует особый санитарно-эпидемиологический режим.
ИСТОЧНИК KP.RU