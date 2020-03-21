2020-03-21T10:05:38+03:00
Коронавирус Covid-19

“Все будет хорошо!”: президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал людей, которые находятся на карантине

На своей соцстранице, глава республики опубликовал фотографию, на которой улыбается [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
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В пятницу, 20 марта, во всемирный день счастья на соцстранице президента Татарстана Рустама Минниханова появилась фотография, на которой он улыбается. Снимок глава республики подписал коротко: “Все будет хорошо!”.

Чуть позже в пресс-служба правительства региона пост объяснили тем, что Минниханов таким образом поддержал людей, которые находятся на вынужденном карантине из-за распространения в мире коронавируса.

Напомним, что с 19 марта в Татарстане введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Кроме того, до 15 апреля в республике действует особый санитарно-эпидемиологический режим.

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поддержал всех, кто находится в вынужденном карантине
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ИСТОЧНИК KP.RU

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