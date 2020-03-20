В небо над Казанью поднялся модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М

20 Март 2020 2020-03-20T15:30:05+03:00

Были проверены его взлетно-посадочные характеристики

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 20 марта, в небо над Казанью с аэродрома авиационного завода поднялся второй модернизированный дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М.

Полет был проведен, чтобы проверить взлетно-посадочные характеристики самолета и его информационно-управляющую систему.

Напомним, что модернизированный Ту-22М3М был представлен в Казани в августе 2018 года. Первый его образец взлетел 28 декабря того же года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Старый дизайн, который сделали смертоносным": американское издание дало свою оценку казанскому бомбардировщику Ту-22М3М (подробности)

Вы стали свидетелем интересного события?

Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме?

Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Казань» по телефону: 8-843-528-21-00 или пишите главному редактору Илье Стребкову по электронной почте на адрес: iliya.strebkov@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU