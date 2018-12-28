Бомбардировщик ТУ-22М3М, который был собран в Казани, совершил свой первый полет

СЕГОДНЯ 16:36 2018-12-28T16:36:23+03:00

Он поднялся в воздух на аэродроме авиазавода имени Горбунова

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 28 декабря, в Казани состоялся первый полет бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М. Он поднялся в воздух на аэродроме авиазавода имени Горбунова. Экипаж проверил обновленные системы.

Самолет пилотировал летчик-испытатель Олег Петунин. Полет на протяжении 37 минут проходил на высоте 1,5 километра. Полет прошел в штатном режиме и все оборудование работало без замечаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Старый дизайн, который сделали смертоносным": американское издание дало свою оценку казанскому бомбардировщику Ту-22М3М (подробности)

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен