Бомбардировщик ТУ-22М3М, который был собран в Казани, совершил свой первый полет
Он поднялся в воздух на аэродроме авиазавода имени Горбунова
Фото: topwar.ru
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В пятницу, 28 декабря, в Казани состоялся первый полет бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М. Он поднялся в воздух на аэродроме авиазавода имени Горбунова. Экипаж проверил обновленные системы.
Самолет пилотировал летчик-испытатель Олег Петунин. Полет на протяжении 37 минут проходил на высоте 1,5 километра. Полет прошел в штатном режиме и все оборудование работало без замечаний.
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