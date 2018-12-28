"Старый дизайн, который сделали смертоносным": американское издание дало свою оценку казанскому бомбардировщику Ту-22М3М

СЕГОДНЯ 13:48 2018-12-28T14:28:37+03:00

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Обозреватель американского аналитического издания по военно-политической тематике "The National Interest" в одной из своих статей рассказал о российском бомбардировщике-ракетоносце Ту-22М3М, который был собран на авиационном заводе в Казани.

- Встречайте «новый» российский бомбардировщик Ту-22М3: старый дизайн, который сделали смертоносным, - озаглавливает свой отзыв внештатный журналист издания Марк Эпископос.

Самым важным изменением, внедряемым на Ту-22М3М, по мнению автора статьи, является новая модернизированная противокорабельная ракета Х-32, которая имеет значительно большую эффективной дальности и более высокую скорость.

Также Х-32 обладает дополнительной защитой от помех в виде интегрированной инерциальной навигационной системы. Эпископос отмечает, что самолет вполне может получить возможность дозаправки в воздухе.

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