2018-12-28T14:28:37+03:00
Политика

"Старый дизайн, который сделали смертоносным": американское издание дало свою оценку казанскому бомбардировщику Ту-22М3М

Самым важным изменением за рубежом посчитали новую модернизированную противокорабельную ракету Х-32
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: topwar.ruФото: topwar.ru
Изменить размер текста:

Обозреватель американского аналитического издания по военно-политической тематике "The National Interest" в одной из своих статей рассказал о российском бомбардировщике-ракетоносце Ту-22М3М, который был собран на авиационном заводе в Казани.

- Встречайте «новый» российский бомбардировщик Ту-22М3: старый дизайн, который сделали смертоносным, - озаглавливает свой отзыв внештатный журналист издания Марк Эпископос.

Самым важным изменением, внедряемым на Ту-22М3М, по мнению автора статьи, является новая модернизированная противокорабельная ракета Х-32, которая имеет значительно большую эффективной дальности и более высокую скорость.

Также Х-32 обладает дополнительной защитой от помех в виде интегрированной инерциальной навигационной системы. Эпископос отмечает, что самолет вполне может получить возможность дозаправки в воздухе.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нового руководителя ФСБ республики представили главе Чувашии
4 января пройдет первый в Казани фестиваль необычных санок
В Чебоксарах Дед Мороз арестовывает ценные вещи у должников
За неделю в Казани выпало 87% месячной нормы снега
В Казани в шахту лифта недостроенного дома упал и разбился иностранный рабочий
В Казани мужчину, зверски зарезавшего проститутку, приговорили к 16 годам колонии
ВТБ наградил первых победителей акции «Время Мультивпечатлений»
В 2019 году в Татарстане появится единый диспетчерский центр для "скорых"
В Татарстане творческие союзы могут лишить субсидий
Новый год 2019 в Казани: открыли главную городскую Елку
В Казани после застолья хозяин выбросил тело зарезанного гостя на улицу
29 декабря в Вахитовском районе Казани на весь день отключат свет
В Турции проходит кастинг актеров для съемок в совместном татаро-турецком фильме
В Марий Эл спасатели вызволили из искореженного автомобиля зажатого человека
В Казани загорелся хостел