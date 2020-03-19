В Казани суд арестовал третьего подозреваемого в деле о "спасателях-дублерах"

19 Март 2020 2020-03-19T18:09:42+03:00

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В Приволжском районном суде Казани суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения для третьего фигуранта уголовного дела о "спасателях-дублерах". Бывшего директора предприятия "ОДС РТ", ставшего на сегодняшний день заместителем директора этого фирмы Ильнара Гимадиева суд постановил арестовать на время следствия. Мужчина отправлен в СИЗО, где уже находятся замминистра МЧС Татарстана Ильхам Насибуллин и директор "ОДС РТ" Ленур Зиннатуллин.

Все они стали подозреваемыми по статье "Мошенничество", замминистра предъявляют еще и "Злоупотребление служебными полномочиями". По мнению следствия, Зиннатуллин и Гимадиев возглавляли предприятие, намеренно созданное кем-то из высоких чинов в МЧС республики, чтобы иметь возможность зарабатывать деньги. Подчиненные Насибуллина, как полагает следствие, вынуждали крупные предприятия с опасными производствами заключать договора на работу с "ОДС РТ", но эту работу выполняли штатные сотрудники МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU