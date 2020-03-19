В Казани арестован еще один подозреваемый по делу о "спасателях-дублерах"

19 Март 2020 2020-03-19T12:44:22+03:00

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В Приволжском районном суде рассмотрели ходатайство следствия о взятии под стражу директора фирмы "ОДС" Ленура Зинатуллина. Бизнесмен подозревается в мошенничестве и является фигурантом громкого уголовного дела с участием замминистра МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина. Вчера, 18 марта, Насибуллина взяли под стражу по решению суда. Мужчину обвинили в мошенничестве и в злоупотреблении служебным положением.

По мнению следствия, Зиннатуллин возглавлял предприятие, намеренно созданное кем-то из высоких чинов в МЧС республики, чтобы иметь возможность зарабатывать деньги. Подчиненные Насибуллина, как полагает следствие, вынуждали крупные предприятия с опасными производствами заключать договора на работу с "ОДС", но эту работу выполняли штатные сотрудники МЧС Татарстана.

Суд постановил на время расследования отправить Ленура Зиннатуллина в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU