В Казани арестован еще один подозреваемый по делу о "спасателях-дублерах"
В Приволжском районном суде рассмотрели ходатайство следствия о взятии под стражу директора фирмы "ОДС" Ленура Зинатуллина. Бизнесмен подозревается в мошенничестве и является фигурантом громкого уголовного дела с участием замминистра МЧС Татарстана Ильхама Насибуллина. Вчера, 18 марта, Насибуллина взяли под стражу по решению суда. Мужчину обвинили в мошенничестве и в злоупотреблении служебным положением.
По мнению следствия, Зиннатуллин возглавлял предприятие, намеренно созданное кем-то из высоких чинов в МЧС республики, чтобы иметь возможность зарабатывать деньги. Подчиненные Насибуллина, как полагает следствие, вынуждали крупные предприятия с опасными производствами заключать договора на работу с "ОДС", но эту работу выполняли штатные сотрудники МЧС Татарстана.
Суд постановил на время расследования отправить Ленура Зиннатуллина в СИЗО.
ИСТОЧНИК KP.RU
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