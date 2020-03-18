2020-03-18T20:50:37+03:00
Происшествия

Суд отправил замглавы МЧС Татарстана под арест на два месяца

Ильхам Насибуллин был задержан по уголовному делу о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. «Комсомолка» разбиралась, что следствие вменяет заместителю министра
Ирина ЛЕСКОВА
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Высокопоставленного сотрудника чрезвычайного ведомства республики заподозрили в мошенничестве.Высокопоставленного сотрудника чрезвычайного ведомства республики заподозрили в мошенничестве.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Замглавы МЧС Татарстана 57-летнего Ильхама Насибуллина задержали 17 марта. Тогда-то в его кабинете провели обыск. А уже в среду, 18 марта, суд на время следствия отправил чиновника под арест на два месяца. Как стало известно «Комсомолке» из собственных источников в правоохранительных органах, во время обыска по месту жительства Насибуллина были найдены документы, представляющие интерес для следствия - они могут стать доказательством причастности замминистра к преступлению.

Ильхам Насибуллин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Вместе с замминистра по нему также проходят директор ООО «ОДС» Ленур Зиннатуллин и его заместитель.

Все трое, по мнению следствия, оказались замешаны в преступной схеме, на которой было «заработано» более 161 миллиона рублей.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, Насибуллина вместе с подельниками заподозрили в навязывании коммерческих услуг крупным татарстанским компаниям.

К слову, дело вокруг замглавы МЧС Татарстана закрутилось, когда он «залез» на оборонные предприятия. Тут-то Насибуллин и попал в поле зрения сотрудников ФСБ, пояснил источник «Комсомолки».

Но начнем по порядку. Как установило следствие, еще в 2013 году в Татарстане появилось предприятие «ОДС», которое и возглавил Ленур Зиннатуллин. Создали компанию для того, чтобы оказывать специфические поисково-спасательные услуги предприятиям, чья деятельность классифицируется как опасная.

Вот только перечисленные функции «ОДС» практически полностью дублируют функции ГКУ «Поисково-спасательная служба при МЧС РТ». Данное казенное учреждение может оказывать перечисленные выше услуги абсолютно бесплатно или возмездно, в зависимости от каждой ситуации.

Но вернемся к опасным предприятиям. По правилам они должны проводить у себя учения для определения готовности своих сотрудников и служб к возникновению ЧП. Проверяющие из МЧС должны определить степень их готовности и выставить оценки.

И вот тут по указанию Насибулина, как полагают правоохранители, эти проверяющие, личности которые еще будут установлены, намеренно снижали те самые оценки. Это грозило предприятиям отзывом лицензий на опасные работы. Нужно было бы отправлять сотрудников на допобучение, а это значит потратить время, что равно убыткам от простоя. Но если заключаешь договор на работу с «ОДС», то проблемы решались быстро, знай только плати за предоставленные «услуги».

- Предварительный ущерб от такого сговора и лоббирования интересов «ОДС» - более 161 миллиона рублей, - сообщил собственный источник «Комсомолки» в правоохранительных органах. – Эту деньги, по мнению следствия, подозреваемые «заработали» с 2013 года по 2020 года. При этом, если происходила чрезвычайная ситуация на обслуживаемом «ОДС» предприятии, то к работам привлекали сотрудников ГКУ «Поисково-спасательная служба при МЧС РТ». Своих специалистов у фирмы-дублера ни в Татарстане, ни в Чувашии почти и не было.

Также, как сообщил источник «Комсомолки», среди предприятий, заключивших договора с «ОДС» числятся: Уруссинская ГРЭС, ПАО «Туполев», «Казанский пороховой завод», «Татэнерго» и «Гостевой дом при управлении делами президента РТ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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