2020-03-19T17:16:06+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии медицинские маски будут шить заключенные

К пошиву средств индивидуальной защиты подключилось УФСИН региона
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев говорил о необходимости создания в регионе производства медицинских масок из-за распространения в мире коронавируса. Сейчас же стало известно, что к их пошиву подключится УФСИН региона. Об этом начальник ведомства Александр Робота сообщил главе республики в четверг, 19 марта, в ходе рабочей встречи в Доме Правительства.

- Тема очень серьезная по коронавирусу. По поручению Правительства России наша система привлечена к изготовлению медицинских масок. Мы тоже участвуем в решении этой задачи, – сообщил Робота.

Отметим, что в 2019 году УФСИН Чувашии выпустил продукции на 891 миллион рублей. Основными направлениями производственной деятельности подведомственных ему учреждений являются швейное производство, металлообработка, деревообработка, сельское хозяйство.

Напомним, в Чувашии введен режим повышенной готовности из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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